هل تركت الفنانة السورية الشهيرة التمثيل؟

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أكدت الفنانة السورية يارا قاسم، عدم وجود أي نيّة لديها باعتزال التمثيل، مبررة ابتعادها عن المشاركة في الأعمال الفنية خلال الفترة السابقة بسبب اتجاهها للاهتمام بطفلها الصغير.وقالت إنها عانت بعد ولادتها طفلها من الوزن الزائد، وهذا ما دفعها للاشتراك في نادٍ رياضي "الجيم"، ووضع نظام غذائي متوازن، وبذلك عادت لرشاقتها المعتادة.وردًا على الأسئلة التي طرحها عليها متابعوها عبر خاصية الستوري على "إنستغرام"، شددت قاسم على أنها تتمتع بالجنسية السورية، وهي من مواليد برج "الأسد"، أما زوجها المخرج محمد وفا فهو سعودي.وكشفت أنها لم تُعانِ من وجود صعوبات في العادات والتقاليد بسبب اختلاف الجنسيات بينها وبين زوجها، كونها بطبيعتها تُحب ذلك الاختلاف، بشرط وجود القبول بين الطرفين.وفي الشأن الدرامي، تنتظر قاسم عرض مسلسلها الجديد "روز"، والذي تشارك في بطولته إلى جانب كل من: طلال مارديني، وباسم ياخور، ونادين تحسين بيك، ويزن خليل، وهو من تأليف طلال مارديني، وإخراج عباس شرف. (فوشيا)