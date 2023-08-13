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فنون ومشاهير

نجم "ذا فويس كيدز" ينشر صورته مع مولودته الأولى.. والجمهور متفاجئ: "مبروك بس بعدك صغير"

Lebanon 24
13-08-2023 | 15:08
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أعلن نجم برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، أمير عموري عن استقباله مولودته الأولى، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام".
 
 
وظهر أمير عموري في الصورة وهو يحمل طفلة صغيرة، وكتب معلقاً عليها:" اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم بارك لنا فيها واجعلها من الصالحات، الحمدلله الله بعتلي بنوتة نورتلي حياتي، الله يحميكي يا بابا ويخليلي ياكي".
 
 
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وتفاجئ الجمهور بأن عموري الذي كان طفلا في "ذا فويس كيدز" استقبل مولودته وهو بهذا العمر الصغير (21 عاماً)، حيث كتب أحدهم : "أول شي ما شاء الله ألف مبروك تتربى بعزكم، تاني شي والله انا أكبر منك حاجي تفتح جروحات"، بينما علق الآخر: "مبروك وتتربى في عزك بس بعدك صغير".
 
 
وفي عام 2022 احتفل النجم بزفافه، حيث شارك صوره وعروسه عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، لكنه أخفى وجهها، فظهرت وهي ترتدي فستان زفاف أبيض وتعطي ظهرها للكاميرا.
 
 
وكان أمير عموري بفريق الفنان تامر حسني وقد وصل الى النهائيات لكنه لم يفوز باللقلب.
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