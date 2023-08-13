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فنون ومشاهير
خلال تواجده في أحد المنتجعات السياحية.. القبض على فنان مصري شهير بحوزته مواد مخدرة!
Lebanon 24
13-08-2023
|
23:00
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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الأحد، القبض على فنان شهير بتهمة حيازة مخدر الحشيش، وذلك خلال تواجده في أحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى مطروح شمال البلاد.
ووفق ما ذكرت مصادر أمنية لوسائل إعلام مصرية، تلقت مديرية أمن مطروح بلاغا بالقبض على الفنان "أ. ف"، لحيازته مخدر الحشيش، داخل علبة سجائر.
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وأضافت أنه وبمداهمة غرفته في الفندق عثر على علب سجائر أخرى محشوة بمخدر الحشيش.
وحررت الأجهزة المختصة المحضر اللازم، كما أخطرت جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم ومباشرة التحقيقات. (العربية)
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