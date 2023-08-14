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فنون ومشاهير

بالدولار.. هذا ما تقاضته بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية مُقابل دورها

Lebanon 24
14-08-2023 | 00:19
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بعد النجاح الكبير الذي حققه منذ عرضه، يتساءل الكثيرون حول أجور نجوم مسلسل "كريستال" النسخة المعربة عن المسلسل التركي "حرب الورود".

وتداولت بعض الصفحات المختصة بأخبار المشاهير معلومات تكشف عن الأجر المادي الذي تقاضته الممثلة ستيفاني عطالله في العمل، الذي تجسد فيه دور "فاي"، إذ قيل أنها حصلت على مبلغ يقدر بـ100 ألف دولار.
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على صعيد آخر، كشف أن الممثل السوري محمود نصر، الذي يجسد دور الدكتور "جواد فياض"، تقاضى 200 ألف دولار.

يُشار الى أن مسلسل "كريستال"  هو النسخة المعربة من المسلسل التركي "حرب الورود"، ويعرض في الوقت الحالي على محطة MBC ، ويحظى بنسبة حضور وتفاعل عالي من قبل الجمهور، وهو من بطولة الممثلين محمود نصر، ستيفاني عطالله، و باميلا الكيك وغيرهم.(البوابة)



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