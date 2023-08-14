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فنون ومشاهير
إعلامي شهير لرضوى الشربيني وياسمين عز: الفتنة أشد من القتل
Lebanon 24
14-08-2023
|
03:16
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وجه الإعلامي جمال الشاعر نصيحة للإعلاميتين ياسمين عز ورضوى الشربيني، تتعلق بطريقة التقديم الخاصة بهما في برنامجيهما.
وقال جمال الشاعر خلال استضافته في برنامج "المنسي"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام عبر قناة "هي": "لو هقول حاجة أقول إني أستخدم الحاجات السبايسي لكن أحط في يقيني ووجداني إن عندي هدف خفي هو أسرة سعيدة، والكلام ده لياسمين ورضوى".
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وأضاف: "خليكوا اعملوا نفس اللي إنتو بتعملوه، إنما القضية يبقى عندي هدف خفي إني عايز أعمل سلام اجتماعي، مش عايز أنتصر للرجل على حساب المرأة، أو للمرأة على حساب الرجل، لإن دي فتنة والفتنة أشد من القتل".
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