إعلامي شهير لرضوى الشربيني وياسمين عز: الفتنة أشد من القتل

Advertisement

وجه الإعلامي جمال الشاعر نصيحة للإعلاميتين ياسمين عز ورضوى الشربيني، تتعلق بطريقة التقديم الخاصة بهما في برنامجيهما.وقال جمال الشاعر خلال استضافته في برنامج "المنسي"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام عبر قناة "هي": "لو هقول حاجة أقول إني أستخدم الحاجات السبايسي لكن أحط في يقيني ووجداني إن عندي هدف خفي هو أسرة سعيدة، والكلام ده لياسمين ورضوى".وأضاف: "خليكوا اعملوا نفس اللي إنتو بتعملوه، إنما القضية يبقى عندي هدف خفي إني عايز أعمل سلام اجتماعي، مش عايز أنتصر للرجل على حساب المرأة، أو للمرأة على حساب الرجل، لإن دي فتنة والفتنة أشد من القتل".