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فنون ومشاهير

فنان شهير كان يتواجد على أحد الشواطئ لحظة غرق 4 اشخاص.. هكذا تمكن من انقاذهم

Lebanon 24
14-08-2023 | 08:00
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تمكن الفنان المصري أحمد العوضي من المشاركة في عملية إنقاذ شابين وفتاتين من الغرق في أحد الشواطىء في الساحل الشمالي، بعد تعرضهم لسحب البحر عقب أن تجاوزوا خط الأمان.

ونقلت صحف محلية عن مصادر في القرية السياحية التي شهدت الحادث أن شابين وفتاتين تجاوزوا خط الأمان المرسوم في البحر.
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وقالت المصادر إن أحمد العوضي كان يجلس على الشاطئ إلى جوار زوجته الممثلة ياسمين عبدالعزيز عندما استغاث أحد الشباب لإنقاذهم، فتحرّك سريعاً وبدأ في مساعدتهم.

وأنقذ العوضي أحد الشبان، وسارع لإنقاذ الباقين بمشاركة حراس الشاطئ.

ولاقى فعل العوضي استحسان وإعجاب المصطافين على الشاطئ. وعبّرت أسر الشباب عن شكرهم للعوضي. (العربية) 

المصدر: العربية
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