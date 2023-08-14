فنان شهير كان يتواجد على أحد الشواطئ لحظة غرق 4 اشخاص.. هكذا تمكن من انقاذهم

تمكن الفنان المصري أحمد العوضي من المشاركة في عملية إنقاذ شابين وفتاتين من الغرق في أحد الشواطىء في الساحل الشمالي، بعد تعرضهم لسحب البحر عقب أن تجاوزوا خط الأمان.



ونقلت صحف محلية عن مصادر في القرية السياحية التي شهدت الحادث أن شابين وفتاتين تجاوزوا خط الأمان المرسوم في البحر.

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