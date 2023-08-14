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فنون ومشاهير

بعد ضبطه وبحوزته مخدرات.. إخلاء سبيل الممثل المصري الشهير

Lebanon 24
14-08-2023 | 14:10
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قررت محكمة استئناف الإسكندرية إخلاء سبيل فنان مصري شهير، مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري، ما يعادل نحو (160 دولارًا أميركيًّا)، بعد القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحف محلية، فقد ألقي القبض على الفنان (أ.ف) الذي شارك في العديد من المسلسلات والأفلام، بأحد الفنادق السياحية في مدينة مرسى مطروح، وبحوزته علبة سجائر بداخلها سيجارة منتفخة.
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ولدى فحص السيجارة، تبيّن أنها تحتوي على تبغ وقطع بنية اشتبه في أنها من مخدر الحشيش، مثلما عثر رجال الشرطة مع الفنان ذاته على علبة سجائر أخرى بداخلها قطع تشبه الحشيش، ليتم إحالته إلى النيابة العامة في الإسكندرية.

وبحسب تقارير صحفية، فقد تم تحرير محضر بقسم شرطة مطروح وحمل رقم 13886 جنح مطروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله وأمرت بترحيله على ذمة قضايا أخرى.

المصدر: فوشيا
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