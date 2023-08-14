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فنون ومشاهير

فيفي عبده تتعرض لحملة انتقادات جديدة.. ما القصة؟

Lebanon 24
14-08-2023 | 23:00
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نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص بملابس البحر على أنغام أغنية أحمد سعد وروبي "يا ليالي".

وقوبل فيديو فيفي بحملة هجوم من متابعيها الذين علّقوا قائلين إن ما تفعله لا يليق بسنّها، ولا بحالة التعب التي عانتها قبل أيام. 
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ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرّض فيها فيفي عبده لهجوم من متابعيها بعد شفائها، حيث كانت قد نشرت منذ أيام فيديو بدت فيه وهي ترقص على الشاطئ، وهو ما عرّضها لانتقادات الجمهور.


وكانت فيفي عبده قد ردّت من خلال حسابها في "إنستغرام" على شائعات تعرّضها لوعكة صحية شديدة أثناء تمضيتها إجازة الصيف في الساحل الشمالي، ونشرت فيديو جديداً ظهرت فيه وهي تستجم على أحد الشواطئ هناك.
المصدر: لها
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