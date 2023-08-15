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فنون ومشاهير

كان عنصرا في قوى الأمن: الموت يؤلم الفنان وليد توفيق.. فقد أعز الناس!

Lebanon 24
15-08-2023 | 03:23
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توفي ابن شقيق الفنان وليد توفيق المعاون أول في قوى الأمن الداخلي توفيق توتونجي.

ونشر الفنان وليد توفيق ورقة النعوة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام، معلقا عليها بالقول:" البقاء لله رحمه الله واسكنه فسيح جناته .. انا لله وانا اليه راجعون".
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وكان توفيق نشر منذ أيام فيديو يطلب فيه التبرع بالدم لابن شقيقه المتواجد في المستشفى.

وسيصلى على جثمان الشاب عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء في مسجد طينال ويوارى الثرى في مدافن باب الرمل بطرابلس.

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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