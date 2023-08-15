قريباً.. مفاجأة إليسا ومروان خوري ‎

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يبدو أن النجمة اليسا متفائلة، والسبب هو قرب صدور ألبومها الغنائي بعد أقل من شهر، في الوقت الذي سويت به كافة المشكلات، ورغم كسب شركة "وتري" الدعوى المضادة ضد اليسا والتي تجبر اليسا بدفع المبلغ أو البند الجزائي لفسخ تعاقدها مع الشركة. تشير المعلومات الى أن اليسا ستصدر عملها الغنائي، الذي لم يتضمن أغنية "أنا وبس" أو "وبطير" التي كانت سبباً في خلاف شديد بينها وبين الفنان زياد برجي.وعُلم أن اليسا ستكون ضيفة الفنان مروان خوري في الموسم الخامس من برنامج "طرب" الذي يؤكد نجاحه للعام الخامس على شاشة تلفزيون "العربي" القطرية. ويبدو أن اليسا ومروان خوري في حال تم التفاهم بينهما سيطلقان أغنية جديدة من أغنيات الألبوم المنتظر صدوره بُعيد عرض الحلقة كنوع من التسويق للأغنية التي أعادت التعاون بين خوري واليسا بعد سنوات من التباعد. (نواعم)