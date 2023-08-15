Advertisement

فنون ومشاهير

قريباً.. مفاجأة إليسا ومروان خوري ‎

Lebanon 24
15-08-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1097793-638277007527190942.jpg
Doc-P-1097793-638277007527190942.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن النجمة اليسا متفائلة، والسبب هو قرب صدور ألبومها الغنائي بعد أقل من شهر، في الوقت الذي سويت به كافة المشكلات، ورغم كسب شركة "وتري" الدعوى المضادة ضد اليسا والتي تجبر اليسا بدفع المبلغ أو البند الجزائي لفسخ تعاقدها مع الشركة. تشير المعلومات الى أن اليسا ستصدر عملها الغنائي، الذي لم يتضمن أغنية "أنا وبس" أو "وبطير" التي  كانت سبباً في خلاف شديد بينها وبين الفنان زياد برجي.
Advertisement

وعُلم أن اليسا ستكون ضيفة الفنان مروان خوري في الموسم الخامس من برنامج "طرب" الذي يؤكد نجاحه للعام الخامس على شاشة تلفزيون "العربي" القطرية. ويبدو أن اليسا ومروان خوري في حال تم التفاهم بينهما سيطلقان أغنية جديدة من أغنيات الألبوم المنتظر صدوره بُعيد عرض الحلقة كنوع من التسويق للأغنية التي أعادت التعاون بين خوري واليسا بعد سنوات من التباعد. (نواعم)    
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:45 | 2023-08-15
08:57 | 2023-08-15
08:00 | 2023-08-15
07:24 | 2023-08-15
06:40 | 2023-08-15
06:09 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24