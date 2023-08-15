هل ستنفصل نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم؟.. هذا ما كشفته مصادر

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن قرب إنفصال الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.

وفي هذا السيّاق، نفت مصادر "ET بالعربي" هذا الخبر، وأشارت إلى أنّ نانسي وزوجها يتواجدان حالياً في فرنسا، مع بناتهم في المخيّم الصيفي.