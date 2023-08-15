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فنون ومشاهير

هل ستنفصل نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم؟.. هذا ما كشفته مصادر

Lebanon 24
15-08-2023 | 06:09
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تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن قرب إنفصال الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.
 
 
وفي هذا السيّاق، نفت مصادر "ET بالعربي" هذا الخبر، وأشارت إلى أنّ نانسي وزوجها يتواجدان حالياً في فرنسا، مع بناتهم في المخيّم الصيفي.
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