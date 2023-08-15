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فنون ومشاهير
الموت يؤلم الفنان الشهير بوالدته.. من هو؟
Lebanon 24
15-08-2023
|
08:00
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توفيت والدة المطرب الشعبي أحمد شيبة، بعد تعرّضها لوعكة صحية شديدة نُقلت على أثرها إلى المستشفى.
وأعلن مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال عن وفاة والدة شيبة، حيث نشر صورة للراحلة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع التعليق: "البقاء لله في والدة الفنان أحمد شيبة".
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وفي تعليقه الأول على خبر وفاة والدته، نشر أحمد شيبة صورة جمعته بها عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" وعلّق عليها قائلاً: "مع السلامة يا أمي ربنا يرحمك ويسامحك يا رب". (لها)
المصدر: لها
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