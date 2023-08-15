البلوغر الشهير في ورطة.. ما قصّة "الرقص بالكرش"؟

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تعرّض البلوغر التركي الشهير الراقص بـ"كرشه" لحملة كبيرة ضده من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مص.وطالب عدد كبير من المستخدمين في مصر بمقاطعة منتجات محلات بلبن الشهيرة، بعد إحضار بلوغر تركي للترويج له والادعاء بأنه يروج للسياحة المصرية، واعتراض العملاء على رقصه بطريقة مستفزة.واشتكى آخرون من سوء تعامل إدارة شركة أفرع محلات بلبن المتخصصة في صناعات الحلويات، مع رد فعلهم، ورفضهم الادعاء بأن البلوغر التركي يروج للسياحة المصرية بجانب الفرع.وقالوا إنهم كتبوا تعليقات على منشورات شركة بلبن على "فيسبوك" يعبّرون عن استيائهم من تصرف الشركة وإحضار شخص ذي وزن "منفر" يرقص بكرشه للترويج إلى أن المصريين يحبون الوزن الزائد، لكن إدارة صفحة "فيسبوك" أزالت التعليقات التي اعترضت، مما أثار استياء عملاء محلات بلبن.ويشتهر البلوغر التركي الذي أحضرته أفرع بلبن في مصر للترويج لها، برقصة ببطنه بسبب كبر حجمه، وله عدد كبير من المعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.