فنانة لبنانية تطالب باقتحام منزل عادل امام.. ما السبب؟

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قالت الفنانة مادلين طبر على هامش حفل ختام المهرجان القومي للمسرح والذي حمل إسم الفنان الكبير عادل إمام تكريماً له: "الزعيم عادل إمام تاج على رأسنا، وأمنيتي أن تفرج عنه عائلته ليشارك في التكريمات التي تقام على شرفه".وأضافت: "تصوروا لو كان بيننا ماذا كان سيحصل؟ سوف نستقبله استقبالاً كبيراً، إنما التكريم في ظل عدم وجوده، على الرغم من حلاوته، لا يكفي".وأكدت طبر أنها لا تستطيع التواصل مع الزعيم، قائلة: "الرقم اللي كان الزعيم بيرد عليه لما كان بصحته مبقاش يرد عليه، ورامي ابنه مبيردش خالص طيب نتطمن على الزعيم إزاي؟ لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم وده المهم". (روسيا اليوم)