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فنون ومشاهير

الفنانة المشهورة تكسب 8.5 مليون دولار من عوائد بث أغانيها شهريًّا!

Lebanon 24
15-08-2023 | 23:00
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أفادت تقارير صحفية بأن النجمة العالمية، تايلور سويفت، تجني مبلغًا يقدر بـ6.7 مليون جنيه إسترليني (8.5 مليون دولار) من عائدات إذاعة أغانيها شهريًّا، بعد أن قامت بإعادة تسجيل بعضٍ من ألبوماتها السابقة.
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وتكهن موقع "ديلي ميل" بأن تتمكن المغنية، 33 عامًا، التي أعلنت مؤخرًا أنها ستطلق ألبوم 1989 (نسخة تايلور)، من زيادة أرباحها وعوائدها المالية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ما يتردد هو أن تايلور كسبت بالفعل ما يزيد على 5 ملايين جنيه إسترليني (6.3 مليون دولار) من العائدات بعد إطلاق ألبوم Speak Now (نسخة تايلور) في شهر حزيران الماضي.

وبحسب أحدث التقارير المنشورة بهذا الخصوص، فقد تبين أن ألبوماتها، التي أعادت تسجيلها، 3 ألبومات فقط، حققت لها عائدات مجمعة يقدر إجماليها تقريبًا بـ 6.8 مليون جنيه إسترليني. 
 
المصدر: فوشيا
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