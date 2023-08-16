بعد حديثها عن عادل إمام واسرته.. مادلين طبر تتعرض لهجوم واسع وتردّ!

Advertisement

ردت الفنانة مادلين طبر على الهجوم والانتقادات الواسعة التي تعرضت لها، عقب إدلائها بتصريحات وصفت بالمسيئة بشأن الفنان عادل إمام.وقالت طبر في منشور كتبته عبر حسابها في "فيسبوك" إن كلامها فهم بشكل خاطئ، إذ إنها لم تكن تقصد الإساءة للزعيم، بل كان كلامها تعبيرًا عن حبها وشوقها الكبيرين له، معلقة: "كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحًا في حب الزعيم، وهو شوق لرؤيته".وأضافت متسائلة عن سبب الهجوم: "البعض اتخذ من كلمة ما سببًا لكي يهاجمني،.. لكن لم الهجوم؟ إنها رسالة حب وتقدير للزعيم".وتابعت أن كلامها كان موجهًا لأسرته من أجل إظهاره على وسائل الإعلام بعد كل هذا الغياب وكثرة الشائعات، مشيرة إلى أنها تحترم أي قرار تتخذه العائلة، معلقة: "رجاء لأسرته بأن يظهرعلينا في تكريمه.. كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرته، لكني طمعت بمحبة، أن أراه على المسرح مكرمًا".وأكدت أنها اضطرت للرد على هذا الهجوم حتى لا يساء فهمها أكثر، مردفة: "وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي، وتتحول رسالة حب وشوق،، إلى ما لا أقصده إطلاقًا".وكانت مادلين طبر قد تعرضت في الساعات القليلة الماضية، لهجوم عنيف من قبل الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبتها بظهور عادل إمام في المناسبات التي يتم خلالها تكريمه.