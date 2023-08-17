اتهمته بتصويرها في غرفة نومها دون علمها.. زوجة فنان مصري شهير تفضحه!

تقدمت هدير محمد زوجة الفنان الشعبي المصري سعد الصغير ببلاغ ضده في قسم شرطة الهرم تتهم فيه الأخير بأنه قام بوضع كاميرات مراقبة في منزلهما والسيارة الخاصة بها بدون علمها وذلك لمراقبتها.



وقدمت إلى رجال الشرطة مقاطع فيديو تثبت فيها أن هذه المقاطع تم التقاطها دون علمها، وعلى الفوز تمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود في هذه الواقعة.

Advertisement

وكانت هدير قد دخلت في نوبة بكاء شديدة من فرط صدمتها التي اكتشفتها، وبعد تهدئتها روت ما حدث لها قائلة :"جوزي سعد الصغير مركب ليا كاميرات في غرفة النوم، وأماكن داخل الشقة ، وانا حابة اقدم بلاغ ضد وعايزة حقي بالقانون".



وفي وقت سابق، واجه سعد الصغير أزمة مشابهة مع زوجته الثانية الراقصة برلنتي عامر، واتهمته حينها بتهديدها ومراقبة هاتفها المحمول، كما قدمت شكوى ضده في مباحث الإنترنت.(البوابة)









