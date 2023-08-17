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فنون ومشاهير

ظهرت بـ "توب" مكشوف: نادين الراسي بنحافة زائدة.. والجمهور قلق (صور)

Lebanon 24
17-08-2023 | 02:51
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت نادين وهي تلتقط سيلفي في المصعد، حيث ارتدت "توب" سوداء مكشوفة مع تنورة باللون نفسه.

الا ان المتابعين لاحظوا نحافة نادين الزائدة في هذه الصور ما أثار قلقهم.
 
 
 
 
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وكانت نادين بعد انتشار صورة لأولادها مؤخرا من طليقها الممثل جيسكار ابي نادر بعد ان حرمت من رؤيتهما لسنوات، علقت بشكل مؤثر على الأمر، واعادت نشر الصورة، مشيرة الى جمال ابنها ومستذكرة في ملامحه شقيقها الراحل الفنان جورج الراسي، اذ كتبت نادين في تعليقها: "الصبي مهما بار تلتينه للخال.. ما اجملك يا ماما".

 
 
 
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