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فنون ومشاهير

نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
17-08-2023 | 03:32
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جمع مشهد مؤثر الثنائي رامي إمام ومحمد عادل إمام، بعد الانتهاء من تصوير فيلم "أبو نسب"، الذي يقوم ببطولته محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني وماجد المصري.

المشهد وثقته الكاميرات الحاضرة، وحرص محمد عادل إمام على نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، ويظهر فيه فريق عمل الفيلم خلال احتفالهم بانتهاء التصوير.
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لكن المخرج رامي إمام أصر على ذكر أمر ما يتعلق بشقيقه الصغير، الأمر الذي قابله فريق العمل بالتصفيق لكن محمد عادل إمام احتضن شقيقه رافضا أن يحول اللحظة إلى لحظة درامية.

محمد عادل إمام قبّل رأس شقيقه الكبير، وقتها لم يتمالك رامي إمام دموعه، وظهر وهو يحاول إبعادها بيديه، وتدخل ماجد الكدواني من أجل إخراج رامي إمام من هذه اللحظة العاطفية.

لكن رامي إمام أصر على الحديث عن شقيقه، مؤكدا على كونه يعمل مع شقيقه منذ 9 سنوات، ولم يجد سوى نضج فني واحترام وخبرة، مؤكدا على أنه فخور للغاية بالعمل مع شقيقه الصغير.

بعدها عاد الشقيقان لاحتضان بعضهما البعض، وسط سعادة كبيرة من الحضور، وأعلن رامي إمام عن انتهاء تصوير الفيلم، وطلب بعدها المنتج التقاط صورة تذكارية.

محمد عادل إمام نشر مقطع الفيديو وعلق عليه قائلا "أخويا الكبير.. المخرج الكبير رامي إمام أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم.. ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي.. حابب أشكره على اجتهاده وإخلاصه وتركيزه في الفيلم عشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه.. استمتعت بكل لحظة معاك".

وأعلن محمد إمام عن كون الفيلم سيطرح في دور العرض في شهر ديسمبر من العام الجاري، متمنيا أن تنال هذه التجربة الجديدة إعجاب الجمهور.(العربية)

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