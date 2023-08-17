نجل أرنولد شوارزنيغر يفقد الوزن بشكل مذهل.. شاهدوا كيف أصبح (صور)

كشف كريستوفر شوارزنيغر، الابن الأصغر لأرنولد شوارزنيغر، عن تحول جسده بطريقة مثيرة للإعجاب، بعد رحلته لإنقاص الوزن.وبدأ كريستوفر في رحلة لإنقاص الوزن منذ عام 2020، وتوقف عن تناول الوجبات السريعة، وركز على تمارين كمال الأجسام.وقد وضع الشاب هدف التمتع بصحة جيدة نصب عينيه، طوال فترة دراسته الجامعية في ميشيغان، وواظب على تحقيق هدفه عبر ممارسة التمارين الرياضية، واتباع أفضل خيارات الطعام الصحي.

وعلى الرغم من أنه قد أجرى تغييرات مهمة في نظامه الغذائي ومارس التمارين الرياضية، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان قد اتبع نظاماً خاصاً يعتمد على أدوية إنقاص الوزن، مثل أوزيمبيك.ومن المعلوم أن كريستوفر يميل إلى الابتعاد عن الأنظار مقارنة بإخوته وأبويه المشهورين، ويحافظ على مظهره البسيط، ونمط ملابسه الذي يعتمد على السراويل والأحذية الرياضية، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.