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فنون ومشاهير

نتفليكس تستعين ببوراك أوزجيفيت لمحاربة الشرّ

Lebanon 24
17-08-2023 | 23:00
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قبل أيام بدأت منصة نتفليكس العالمية التحضيرات الأولى لمشاريعها السينمائية الجديدة في تركيا؛ ومن بينها فيلم الحلاق لبوراك أوزجيفيت في أول تعاون فني يجمعهما وفقاً لما نشرته المواقع والصحف التركية.

يقوم بوراك أوزجيفيت بتجسيد شخصية رجل يدعى "اوندر " ويعمل حلاق يقود منظمة سرية لمحاربة الشر،ويشارك ببطولة الفيلم  مارت يازجي أوغلو في شخصية الشاب علي. وقد إنطلق تصوير العمل خلال الساعات الماضية. وينتمي الفيلم لنوعية أعمال الأكشن والإثارة.
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الموسم الخامس
وقد بدأ فريق عمل المؤسس عثمان تصوير الموسم الخامس من المسلسل دون بطله بوراك أوزجيفيت، على أن ينضم اليهم فور إنتهاء تصوير فيلمه الجديد.
 
وكان بوراك قد نفى مؤخراً كل ما يتم نشره حول محادثاته الوهمية مع عارضة الأزياء الشهيرة إنجلينا ميشيل والمعروفة بصورها الجريئة وقام بتكذيب الخبر ونشر الصورة الحقيقية وعلق عليها قائلا "حقا سئمنا من الأخبار التافهة التى تنشروها إتركونا وشأننا ". (نواعم)  
 
المصدر: نواعم
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