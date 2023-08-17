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فنون ومشاهير

محمد الأحمد بين نادين نسيب نجيم ودانييلا رحمة

Lebanon 24
17-08-2023 | 16:00
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قبل أيام، أعلن صناع الجزء الجديد من مسلسل 2020 عن مشاركة محمد الأحمد لبطولة العمل أمام نادين نسيب نجيم في ثنائية جديدة لأول مرة بالدراما الرمضانية لموسم 2024، ولكن ماذا عن ثنائية محمد الأحمد مع دانييلا رحمة التي إرتبط بها الجمهور من خلال حلقات مسلسل للموت؟
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يبدو أن هناك محاولات لجمع الثنائي الدرامي دانييلا رحمة ومحمد الأحمد بثنائية جديدة من خلال عمل درامي ضخم يحمل عنوان الضبع والذي ينتمي للدراما القصيرة. وبحسب المعلومات فأن العمل من المقرر عرضه عبر شاشة  إحدى المنصات العالمية.
 
وقد رشح لإخراج المسلسل حسين المنباوي، ويجري حالياً وضع اللمسات النهائية على السيناريو لبدء التحضيرات الاولى للعمل، على أن يتم عرضه عام 2024.

والشخصية التي سيظهر بها محمد الأحمد ضمن أحداث مسلسل 2020 هي شخصية مركبة، تشهد العديد من المفاجآت ضمن أحداث العمل الذي سيضم أحداث مختلفة عن الجزء الأول. والتشابه الوحيد يكون في شخصية النقيب سما التي تجسدها نادين نسيب نجيم. كما ستدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، وهو من تأليف بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر. (نواعم)        
المصدر: نواعم
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