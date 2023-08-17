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فنون ومشاهير

نادين الراسي تثير الجدل.. ظهرت مع شاب داخل "الجاكوزي" فمن هو؟ (صور)

Lebanon 24
17-08-2023 | 12:04
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أثارت الممثلة نادين الراسي الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صوراً لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" من داخل جاكوزي برفقة شاب.

وقد تبين أن الشاب هو استشاري في مجال التصميم والموضة، وهو من الاصدقاء المقربين لنادين.
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نادين

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