أفراساراتش أوغلو ومارت ديمير متهمان بالسرقة

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تصدرت أخبار الطائر الرفراف التريند بتركيا خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن التغيرات الجديدة بالموسم الثاني من المسلسل. أما بطلا المسلسل أفرا ساراتش أوغلو ومارت ديمير رمضان، فقد تصدرت أخبار جديدة حولهما وإتهامات مفاجئة لصناع العمل.فقد نشرت بعض المواقع التركية أن قصة مسلسل الطائر الرفراف مسروقة من عمل إندونيسي يحمل عنوان " إتفاقية زواج "؛ وهونفس قصة المسلسل التركي الشهير والذي حقق نسب مشاهدة عالية خلال عرض موسمه الأول.وقد تعرض صناع المسلسل لحملة إنتقادات واسعة فور نشر هذا الخبر خاصة كاتب المسلسل الذي وهم الجمهور أنه مأخوذ عن قصة حقيقية من دفاتر طبيبة نفسية.وقد نشرت المواقع التركية مؤخرًا تغيير كاتب المسلسل "محمد باريش جونجر " في الموسم الثاني، على أن يكون الموسم الجديد من كتابة ليلى أوتار وأكين إكتشاي وهذا التغيير جعل بداية تصوير المسلسل يتأخر قليلا، على أن يبدأ بنهاية الشهر.تصالح جديدأما عن علاقة الثنائي أفرا ومارت فقد نشر الصحفي التركي بلال أنهما تصالحا مؤخرًا بعد إعتذار مارت لها كما تواجدا سويًا قبل أيام في سيارة مارتمتجهين إلى منطقة جيهانغير وهي المنطقة التي يعيش فيها مارت.وكان مارت قد رشح للقيام ببطولة الحملة الإعلانية الجديدة لإحدى ماركات الأزياء الشهيرة أمام أفرا التي تعتبر الوجة الدعائي للحملة، ولكن تم تجديد التعاقد مع ألب نافرو والذي سيقوم بتصوير الحملة بمفرده، على أن تقوم أفرا بتصوير حملتها بمفردها أيضاً. (نواعم)