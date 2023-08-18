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فنون ومشاهير
بعد رفض الصُلح مقابل 50 ألف دولار.. الصراع يشتعل بين منتج حفل عمرو دياب وعائلة جان صليبا
Lebanon 24
18-08-2023
|
08:00
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رد منتج حفل النجم المصري عمرو دياب في لبنان على مطالبة أرملة المنتج الراحل جان صليبا بمستحقات مالية للأخير في ذمة الفنان المصري.
وقال ربيع مقبل في بيان: "نوضح أنه لم يتم إبرام أي اتفاق نهائي بهذا الشأن، وبمطلق الأحوال إن أي اتفاق لن يتم تحت ضغط وتهويل الشكاوى الجزائية الافترائية الفاقدة لأية قانونية سيما في ظل وجود إسقاط نهائي موقع من المرحوم جان أمام كاتب العدل بهذا الشأن".
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وكان أشرف الموسوي محامي عائلة صليبا قال في بيان أصدره: "بعد الاتفاق المبرم مع رجل الأعمال السيد نجيب أبو حمزة وعرضه مبلغ مالي متواضع عبارة عن 50 ألف دولار من محفظته الخاصة كتعويض عن العطل والضرر لعائلة المرحوم مقابل التنازل عن الشكوى الجزائية المقامة بحق عمرو دياب ومدير أعماله تامر أحمد بجرم الإحتيال بالتقاضي وغش بالمهاجرة، تم الاتفاق على لقاء يعقد مع السيد ابو حمزة في أحد مطاعم العاصمة بيروت بحضور جميع الأفرقاء وبموعد محدد وبناء لطلب ربيع مقبل منظم الحفل، وذلك لإنهاء الخلاف وإجراء التسوية النهائية المجحفة".
وأضاف "فوجئنا بإلغاء اللقاء ونسف المبادرة برمتها من قبل الاخير وشراء الوقت مخادعة مع إقتراب موعد الحفل المقام الذي لا علاقة لنا به اطلاقا بأي شكل من الاشكال، وأن عائلة المرحوم تناشد الغيارى واصحاب النفوس الطيبة تفهم موقفها ووضعها المالي المتردي وكأنه رضي المقتول ولم يرضى القاتل.... وأن الهضبة مطالب بموقف شجاع وجريء للإفصاح عن كيفية وصول الحقوق المالية لأصحابها ليبنى على الشيء مقتضاه وحتى لا تنطبق عليه الآية الكريمة " أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر".
وختم البيان: "وعليه فإن أيتام المرحوم جان صليبا يطالبون الرأي العام تفهم موقفهم والتحلي بالشجاعة حتى لا يظلمون مرتين والله من وراء القصد محيط". وسيقام حفل عمرو دياب في بيروت غدا السبت. (لها)
المصدر:
لها
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