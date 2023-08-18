



وقال عبدالغفور في تصريحات تلفزيونية، لدى حديثه عن ابنته ريهام، إنها "طيبة، وشخصيتها بسـيطة وغير صلبة، أشفق عليها، الناس لا ترى غير النتيجة النهائية. لا ترى ماذا يحدث خلف الكواليس".

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وأشار الممثل المصري البالغ (81) عاماً، إلى أنه رفض طلب ابنته دخول الفن أثناء دراستها؛ بسبب خوفه عليها من مصاعب المهنة، بالإضافة إلى تخوّفه من فشلها الدراسي والمهني.



وتابع في حديثه لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية: إنه رفض دخول أولاده ريم وتامر للفن في مرحلة الطفولة بالرغم من تلقيهما الكثير من العروض المغرية بسبب خوفه الشديد عليهما.



وقال: "رفضت تمثيل تامر وريم في برامج الأطفال، كنت متخوفا على طفولتهما من متاعب ومسؤوليات المهنة".



ولفت إلى أنه لم يعش مع ابنته ريهام كفنانة؛ لأنها تزوجت لدى دخولها الوسط الفني مباشرة. كشف الفنان المصري أشرف عبدالغفور أنه يشعر بـ"الشـفقة" تجاه ابنته النجمة ريهام عبدالغفور لدخولها عالم الفن، نظراً للصعوبات والمشقات الكثيرة التي تتحمّلها جراء عملها في هذا الوسط .وقال عبدالغفور في تصريحات تلفزيونية، لدى حديثه عن ابنته ريهام، إنها "طيبة، وشخصيتها بسـيطة وغير صلبة، أشفق عليها، الناس لا ترى غير النتيجة النهائية. لا ترى ماذا يحدث خلف الكواليس".وأشار الممثل المصري البالغ (81) عاماً، إلى أنه رفض طلب ابنته دخول الفن أثناء دراستها؛ بسبب خوفه عليها من مصاعب المهنة، بالإضافة إلى تخوّفه من فشلها الدراسي والمهني.وتابع في حديثه لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية: إنه رفض دخول أولاده ريم وتامر للفن في مرحلة الطفولة بالرغم من تلقيهما الكثير من العروض المغرية بسبب خوفه الشديد عليهما.وقال: "رفضت تمثيل تامر وريم في برامج الأطفال، كنت متخوفا على طفولتهما من متاعب ومسؤوليات المهنة".ولفت إلى أنه لم يعش مع ابنته ريهام كفنانة؛ لأنها تزوجت لدى دخولها الوسط الفني مباشرة.

وأكد عبدالغفور الأب أنه "سعيد بالنجاح الذي حققته ابنته ريهام، وأن ما يسعده أكثر، سلوكها في بداياتها ومرحلة انتشارها، إذ كانت ذكية وعرفت كيف تختار أدوارها"، على حد قوله.

وأوضح عبدالغفور خلال اللقاء أنه كان يتقصد إبعاد عائلته عن الأضواء ووسائل الإعلام؛ لأن المزج بين الحياة الفنية والاجتماعية يربك الفنان. (فوشيا)