ماذا قالت النجمة السعودية عن انضمام ياسين بونو لنادي الهلال؟

عبرت النجمة السعودية ريم عبد الله عن سعادتها بانضمام الحارس الدولي المغربي ياسين بونو لنادي الهلال السعودي. ونشرت ريم عبد الله عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" بوستر تم تصميمه للحارس ياسين بونو بزي نادي الهلال وقالت في تعليقها: "مرحبا بيك خويا في نادي الهلال.. وان شاء الله تدخل بالسعد.. مبروك يا زعماء".

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وكان نادي الهلال السعودي قد ضم النجم البرازيلي نيمار من نادي باريس سان جرمان حيث أصبح لاعب السامبا رسمياً في صفوف الهلال بالإضافة إلى ضم اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش واللذين وقعا عقود انضمامها للهلال رسمياً. (سيدتي)