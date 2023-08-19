أجور خيالية وبالدولار لأبطال مسلسل "كريستال".. باميلا الكيك الأعلى أجراً هذا الرقم الذي تقاضته

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يُحقق مسلسل "كريستال" المعرب عن المسلسل التركي "حرب الورود" نجاحا كبيرا في العالم العربي، وتستمر الأخبار والتكهنات حول أجور الأبطال الذين شاركوا فيه.فقد تردد ان الممثلة اللبنانية باميلا الكيك التي تؤدي دور "عليا" في المسلسل حصلت على أجر خيالي، حيث تقاضت 600 ألف دولار أميركي وهي الأعلى أجراً بين الممثلين في المسلسل.أما أجر النجم السوري محمود نصر الذي يؤدي دور الدكتور جواد فياض فتردد انه يُقارب الـ 500 ألف دولار.أما الممثلة اللبنانية ستيفاني عطا الله التي تؤدي دور "فاي" فتردد انها حصلت على ما يقارب 100 ألف دولار أميركي.طبعا تبقى هذه المبالغ تكهنات لا يُمكن لأحد تأكيدها سوى الأبطال أنفسهم.