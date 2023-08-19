عارض الأزياء الإيراني يتهم زوجته السابقة النجمة العالمية بضربه أثناء نومه وخيانته مع موظفي منزلهما!

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اتهم عارض الأزياء الإيراني سام أصغري زوجته السابقة النجمة العالمية بريتني سبيرز بالاعتداء عليه وضربه بشكل متكرر أثناء نومه، فضلًا عن خيانتها له عدة مرات مع موظفي منزلهما في ولاية كاليفورنيا.وقال مصدر مقرّب لأصغري لموقع TMZ المهتم بأخبار المشاهير، إن عارض الأزياء اشتبه بخيانة بريتني له مع أحد الموظفين في منزلها، إلا أنه شاهد مقطع فيديو أكد تورطها فعلا، مشيرا الى أن أصغري علم أن بريتني (41 عامًا) طلبت من أحد الموظفين تصويرها وهي عارية في المنزل.وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أخبر أصغري أحد أصدقائه أن بريتني اعتدت عليه أكثر من مرة خلال سنوات علاقتهما، حتى أن الأمن تدخل لفض خلافاتهما أحيانا.وبحسب ما ورد، أُصيب العارض بالذهول بعد أن بدأت زوجته بلكمه وهو نائم في سريرهما.وكان مصورو الباباراتزي قد التقطوا صورا لآثار اللكمات والكدمات على وجهه وذراعيه، وذلك في ذات العام الذي انتشرت فيه أخبار تعرضه للضرب.