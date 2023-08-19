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فنون ومشاهير

على الرغم من تدهور صحتها.. نادين الراسي تستمتع بوقتها في إحدى السهرات شاهدوا كيف رقصت (صور)

Lebanon 24
19-08-2023 | 04:09
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورا وفيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".

وظهرت نادين بفستان أسود طويل وهي تستمع بوقتها في إحدى السهرات.

وظهرت نادين مع صديقها الطبيب ميشيل حلو وهما يُغنيان معاً، كما ظهرت في فيديو آخر وهي مُنسجمة بالرقص.
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وأثارت نادين الجدل مؤخرا بعد ظهورها بالبكيني داحل الجاكوزي برفقة مدير أعمالها زاك عيسى في أحد المنتجعات السياحية.

كما تم تسريب تسجيل صوتي لنادين مع الإعلامية نضال الأحمدية تتحدث فيه عن المشاكل مع شقيقتها ساندرين وشقيقها سيباستيان بعد وفاة لفنان الراحل جورج الراسي وما حصل مؤخرا مع والديها، مشيرة إلى تدهور صحتها بعد تعرضها للغدر من عائلتها حيث تعاني من الضغط وأوجاع في الكبد وعدد كبير من الآلام في الفترة الأخيرة.

واشارت إلى أنها تحاول البقاء صامدة وأن تظهر أمام الجمهور وهي تضحك ومليئة بالحياة لكن الحقيقة في الكواليس مختلفة تماماً.



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