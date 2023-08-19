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فنون ومشاهير
قبل أيام قليلة من زفافها.. إعلامية الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية (صور)
Lebanon 24
19-08-2023
|
05:07
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تدخل الإعلامية في قناة الـ mtv جويس عقيقي قريبا القفص الذهبي.
ونشرت جويس صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها وهي تحتفل بوداع العزوبية.
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وعُلم ان العريس يدعى بول شكور وهو مُقيم في قطر.
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