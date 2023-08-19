قبل أيام قليلة من زفافها.. إعلامية الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية (صور)

تدخل الإعلامية في قناة الـ mtv جويس عقيقي قريبا القفص الذهبي.



ونشرت جويس صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها وهي تحتفل بوداع العزوبية.

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وعُلم ان العريس يدعى بول شكور وهو مُقيم في قطر.



