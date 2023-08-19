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فنون ومشاهير

قبل أيام قليلة من زفافها.. إعلامية الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية (صور)

Lebanon 24
19-08-2023 | 05:07
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تدخل الإعلامية في قناة الـ mtv جويس عقيقي قريبا القفص الذهبي.

ونشرت جويس صورا وفيديوهات عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها وهي تحتفل بوداع العزوبية.  
 
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وعُلم ان العريس يدعى بول شكور وهو مُقيم في قطر.

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جويس عقيقي

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