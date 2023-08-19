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فنون ومشاهير

"الاخرس" في حفل ساحر على مسرح اهدنيات (صور)

Lebanon 24
19-08-2023 | 10:18
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أطلّ الفنان الأردني "الأخرس" على مسرح مهرجان إهدنيّات الدولي ليل أمس، حيث أحيا حفلةً رائعةً وَسط تفاعل كبير من الجمهور الذي توافد من مختلف المناطق اللّبنانيّة.
 وافتتح الأخرس حفلته بأغنيته "من اليوم" وتشارك خشبة المسرح مع عدّد من الراقصين الكوريغرافيين الذين انضموا إليه لتجسيد لوحة غنائية، راقصة وفنيّة لتشكلّ مع ال "smoke effect " وخلفيّة مدرج إهدنيات لوحة ساحرة تبهر العين وتنقل المشاهدين إلى عالم من الخيال. 
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أمّا على "أغنيتيّ "آخر كاس" و"لساتني جنبي" تفاعل روّاد المهرجان تصفيقًا ورقصًّا. بالإضافة إلى باقة من أغنياته "آخر خريف"، "لحالي" و "بعد شو". 
وبعفويّة نزل الفنان الأردنيّ عن المسرح لينضم إلى معجبيه لينهي بذلك حفله. 
وفي حديث مع الإعلاميين أعربَ الأخرس عن سروره لوقوفه على خشبة مسرح "إهدنيات" هذا المسرح الذي استقبل أهم و ألمع نجوم العالم و العالم العربي، شاكرًا القيمين على هذا الحفل و أولّهم السيّدة ريما فرنجيه ووجه رسالة حبّ لكلّ من حضر خاصةً الشعب اللّبناني العزيز على قلبه.
 

 الجدير ذكره أنّه سيكون لإهدنيات موعد مع الفنان جوزيف عطية في ٢٤ آب وفي ٢٦ آب "Dancing moon night" مع "DJ bIbb" و "DJ T-Mak" أمّا للأطفال حصتهم في ٢٢ آب مع "Ghinwa".
 
 
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