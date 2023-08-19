ميريام فارس تتوقف عن الغناء خلال حفلها بسبب صراخ احد الحاضرين.. اليكم ما جرى (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس الاخير حيث تفاعلت مع احد الحاضرين بطريقة طريفة.

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وفي التفاصيل، قام شاب من الحاضرين بتصوير الفيديو وهو يصرخ بأعلى صوته مناديا ميريام حتى يلفت انتباهها ليعرض لها قميصه الذي طبع عليه صور ميريام.من جهتها، ردت ميريام على الشاب فور سماع صوته قائلة: عيونها لـ ميريام، ومحاولة العثور عليه بين الجمهور.بعدها تمكنت ميريام من رؤيته لتعبر عن اعجابها بقميصه، وتشكر حبه لها. (الجديد)