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فنون ومشاهير

تحرش بهما في صغرهما.. رجلان يقاضيان الراحل مايكل جاكسون!

Lebanon 24
20-08-2023 | 04:37
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أعلن قاض في ولاية كاليفورنيا الأميركية أن رجلين زعم أنهما تعرضا لاعتداء جنسي من قبل مايكل جاكسون، يمكنهما رفع دعوى قضائية ضد شركاته.

ويسعى المدعون للحصول على تعويضات من شركتين ترفيهيتين كان جاكسون يملكهما ويديرهما.
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وقال الرجلان إنهما تعرضا للإيذاء من قبل جاكسون بعد مقابلة مهنية عندما كانا قاصرين، وستعود القضايا الآن إلى المحاكمة.
 
المصدر: CNN
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