هجوم حاد... فجر السعيد: أنغام لا تستحق لقب "صوت مصر" بسبب إمكانياتها القليلة

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علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على الانتقادات التي تعرَّضت لها بعد حديثها عن الفنانة المصرية أنغام، واعتبارها بأنها لا تستحق لقب "صوت مصر" بسبب إمكانياتها القليلة.وأكدت السعيد أنها تعتبر ذلك "تاجًا" على رأسها، لكون قيمة الفن المصري أكبر من صوت أنغام، مبينة الأسماء الفنية التي تضع أنغام في ذات قيمة المنافسة.وكتبت السعيد عبر حسابها على "إنستغرام": "إذا الهجوم علي بسبب إني قلت أنغام‬ ليست صوت مصر‬، فهذا تاج على راسي؛ لأن قيمة الفن المصري أكبر في قلوبنا جميعا ومن صوت أنغام".وأشارت إلى أن أنغام قد تُنافس على المركز الأول زملاءها الذين يغنون ذات اللون: "وإذا فكرت أنغام‬ أن تنافس أحدا وتكون بالمركز الأول فممكن لها أن تنافس اللي يغنون نفس الألوان اللي تغنيها حاليا‬ بالسعودية‬ مثل: موضي الشمراني‬، أميمة طالب،‬ خديجة معاذ‬، وداليا مبارك‬".واختتمت منشورها مبينة أن منافسة أنغام مع بعض الأسماء ستكون صعبة بسبب تفوقهم عليها: "والمنافسة صعبة بالذات مع أميمة طالب‬ وخديجة معاذ‬ الذين مساحات صوتهم تفوق أنغام‬ بمراحل، بالإضافة إلى قربهم واندماجهم في بيئة اللون اللي يغنونه".