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فنون ومشاهير

هي إعلاميّة... شقيقة مروان خوري تُفاجئه على المسرح تعرفوا إليها وهذا ما قالته عنه (فيديو)

Lebanon 24
20-08-2023 | 06:48
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في خطوة مميّزة، حضرت الاعلامية منى خوري، شقيقة الفنان مروان خوري إلى حفله الأخير الذي جمعه بالفنان آدم، وحرصت على تقديمه بقصة خاصة وبطريقة مميّزة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتحدثت عن طفولة شقيقها وقالت: "مروان اللي من خلالكم صار نجم كبير وحلق بسما لبنان والعالم، مروان رح أحكي عنه لما كان صغير، كنا نقعد ببيت دافي، ببيت حنون، صغير كتير، يقعد يكتب عن لبنان وعن الأم والحب، وحتى بوقتها يكتب عن انقطاع الكهربا".
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وأضافت: "بس هو يعرف أنه لما بتنقطع الكهربا في ضوء اسمه الموهبة في ضوء اسمه الفن اللبناني الأصيل". (لها)
 
 




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