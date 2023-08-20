مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)

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أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري أمس، حفل زفاف الشابة ماريا المر، وهي ابنة الوزير اللبناني السابق الياس المر، بحضور عدد كبير من اقرباء واصدقاء العروسين والعائلة، الى جانب تواجد عدد من الفنانين الذين خلقوا أجواء مميزة على الحفل وزادوا من الحماس بين الحضور.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو تظهر اجواء الحفل المميزة، اذ قدم النجوم اجمل اغنياتهم الجديدة والقديمة والتي تنوعت بين الحماسية والرومنسية، فخلقوا اجمل الاجواء في حفل الزفاف الذي وُصف بالضخم.وكان لافتا مقطع فيديو يظهر لحظة دخول الفنان اللبناني وائل كفوري الى حفل الزفاف، اذ فاجأ العروسين على المسرح، فبينما كانا يرقصان وصل وائل مهنئا اياهم ومتمنيا لهم حياة سعيدة مليئة بالحب والفرح، وذلك على انغام اغنيته الخاصة بالافراح. (الجديد)