هل طرد محمد رمضان من منزل عادل امام؟

علقت الفنانة المصرية عفاف مصطفى على الاخبار المنتشرة حول طرد الفنان المصري محمد رمضان من منزل الزعيم عادل إمام، أثناء حضوره حفل خطوبة حفيده.

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وفي التفاصيل، كتبت عفاف تدونة قالت فيها انها ترغب بزيارة عادل امام، ليرد عليها بعض المعلقين مشيرين الى انه من غير اللاق طلب الزيارة اكثر من مرة دون الحصول على رد، كما ذكرها البعض بقضية طرد محمد رمضان.لترد عفاف قائلة: “محصلش أن محمد رمضان اتطرد دي شائعة.. لأن أسرة عادل إمام ناس منتهى الذوق والأخلاق ورامي حد مؤدب فوق الوصف لأني اشتغلت معاه كتير وعارفاه كويس."