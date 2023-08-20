رجلان يقاضيان الراحل مايكل جاكسون بتهمة التحـرش ويطالبان بتعويض خيالي من شركاته

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أعلن قاضٍ في ولاية كاليفورنيا الأميركية عن رجلين ادعيا أنهما تعرضا لاعتداء جنسي من قبل الفنان الراحل مايكل جاكسون، لرفع دعوى قضائية ضد الشركات الترفيهية التي كان تملكها ويديرها جاكسون.وبحسب CNN يتطلع المدعيان إلى الحصول على تعويضات من اثنتين من الشركات الترفيهية التي كانت تخضع لسيطرة جاكسون وإشرافه.كما صرح الرجلان بأنهما تعرضا للإيذاء من قبل جاكسون بعد إجراء مقابلة مهنية معهما عندما كانا قاصرين. ومن المقرر أن تعود هذه القضايا الآن إلى قاعات المحكمة للنظر فيها.