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فنون ومشاهير

مُجدداً شائعة وفاة عادل إمام تنتشر.. وهذه حقيقة وضعه الصحي

Lebanon 24
21-08-2023 | 00:21
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أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، ان النجم عادل إمام، لا يزال على قيد الحياة، ويتمتع بصحة جيدة.

وجاءت تصريحات زكي إلى صحف محلية، أمس الأحد، لتنفي مجددا شائعات وفاة إمام.

وقال زكي: "إذا كان هذا الخبر صحيحا فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكان سيتم الإعلان عن الخبر للجميع"، بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24".
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وعن عدم ظهور إمام مؤخرا، وإمكانية تصوير فيديو معه ليطمئن الجمهور على حالته قال زكي: "لا يليق أن أطلب من أسرة الفنان عادل إمام تصويره لإنهاء الجدل حول حالته الصحية" .

كما أكد المنتج عصام إمام، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن شقيقه الفنان عادل إمام، بصحة جيدة "وما يتداول شائعات ليس لها أساس من الصحة".

وأضاف: "الأسرة ضجرت من كثرة الشائعات اللي تُكتب كل فترة، ومن يكتب أخبارا عن أن الزعيم مريض أو اعتزل لا يجد ما يفعله، ولا أعلم ماذا أقول لمروّجي تلك الشائعات، والله العظيم الزعيم زي الفل".(العربية)



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