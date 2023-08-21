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فنون ومشاهير

الموت يؤلم مصمم أزياء لبناني عالمي.. فقد أعز الناس (صورة)

Lebanon 24
21-08-2023 | 00:39
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أعلن المصمم اللبناني العالمي زهير مراد وفاة والده ميلاد سليم مراد عبر نشره نعوة عبر حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.

وسيُحتفل بالصلاة على راحة نفس الفقيد اليوم الإثنين الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة سيدة رأس بعلبك العجائبية، على ان تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ويوم الأربعاء 23 آب في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك المتحف ـ طريق الشام من الساعة الحادية عشر قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساء.
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علما ان مراد كان يقضي مؤخرا إجازة في جزيرة ميكونوس اليونانية.

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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