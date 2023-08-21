نُقل فورا الى المستشفى.. الفنان الشهير يتعرض لوعكة صحية اثناء التصوير

تصدر إسم كرم بورسين بطل "ماذا لو أحببت كثيرا " التريند بتركيا خلال الساعات الماضية بعد إنتشار خبر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده بموقع التصوير ونقله إلى المسشتفى على الفور.



فقد ذكرت المواقع الإلكترونية التركية تعرض كرم بورسين لأزمة صحية مفاجئة قبل ساعات إذ أصيب بالحمى أثناء تصوير إحدى مشاهد الحلقات الخاصة بمسلسله الجديد "ماذا لو أحببت كثيرا " والذي يُعرض حالياً عبر الشاشات التركية ومنصة شاهد الإلكترونية أيضاً.

وقد تم نقل كرم إلى المستشفى سريعاً لإجراء بعض الفحوصات الطبية، على أن يغادر المستشفى مساء غد بعد تحسن حالته الصحية ليعاود تصوير مشاهده ضمن احداث المسلسل.وكان كرم بورسين وحفصة نور أبطال مسلسل "ماذا لو " قد قاما بتصوير فيديو خاص بكواليس لقائهم بمجلة لشهر آب؛ إذ إعتبرا الثنائي الأنجح دراميا بتركيا لهذا الشهر L’official Turkiye؛ وهو ما جعلهما يتصدران التايم سكوير بولاية نيويورك خلال الأيام الماضية عند نشرهما هذا الفيديو . (نواعم)