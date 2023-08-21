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فنون ومشاهير

لماذا تأجّل حفل نجوى كرم في قرطاج؟

Lebanon 24
21-08-2023 | 11:00
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تصدر هاشتاغ نجوى كرم في قرطاج تويتر خلال الأيام الماضية بمجرد أن نشرت بوستر حفلها الجديد بتونس والذي كان من المقرر إنطلاقه بـ 5 أيلول المقبل، ولكن هل سيتأجل الحفل لموعد آخر؟

وبحسب المعلومات فانّ هناك نية لتأجيل حفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم والذي كان من المقرر أن يكون بداية الشهر المقبل، وذلك وفقًا لتأجيل المنتدى العربي بتونس والذي يرعى الحفل على أن يكون بشهر تشرين الاول المقبل، ومن المقرر أن تعلن الهيئة المنظمة للحفل التاريخ النهائي له خلال الساعات القادمة.
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والجدير ذكره أن نجوى كرم على موعد للقاء جمهورها بالمغرب بأغادير في 8 الشهر المقبل.

وبمجرد تواجد إسمها ضمن جوائز مهرجان العراق الدولي بدورته الأولى التي أعلن عنها قبل أيام، نافست نجوى كرم على لقب أفضل نجمة غناء بالوطن العربي، اما الجائزة الثانية التي تنافس عليها شمس الأغنية اللبنانية فهي عن فئة أفضل فيديو كليب . (نواعم)            
المصدر: نواعم
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