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فنون ومشاهير

وفاة ممثل شهير بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة

Lebanon 24
21-08-2023 | 08:00
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فارق الفنان الكويتي بدر الطيار الحياة عن عمر ناهز الـ72 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وتعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى.

ونعى الفنان الكويتي داوود حسين زميله الراحل بمنشور مؤثر نشره عبر حسابه في إنستغرام، كتب فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون..البقاء لله..الله يتغمد روحك الجنة يا أبو قلب ذهب..من أنظف وأطيب وأوفى وأصدق من عرفت في حياتي.. صديق بمنزلة الأخ..الى جنات النعيم يا أبو يوسف..الفاتحة على روح الفقيد الغالي بدر الطيار".
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وقبل وفاته بيوم، كشفت ابنة الراحل، شيخة، أنه دخل بغيبوبة وارتفعت عدد صفائح الدم بجسمه، فضلًا عن معاناته من ضعف في دقات القلب، وخضوعه لغسيل في الكلى كل 24 ساعة. (فوشيا) 
المصدر: فوشبا
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