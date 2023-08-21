أمر ممنوع.. الفنان المعروف: الذكاء الاصطناعي فشل بتقليدي

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أشار الفنان السوري سامو زين الى أن "تقنية تقليد الأصوات عبر الذكاء الاصطناعي لم تتمكن من الوصول لطبقة صوته بعد".وكتب زين عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام: "فيه ناس كتير بتبعت لي صوتي وأنا بغني أغاني تانية عن طريق الذكاء الاصطناعي، بس بصراحة محدش عرف يوصل لخامة الصوت المزبوطة وده حاجه مفرحاني".وأضاف: "كسبت الذكاء الاصطناعي اللهم ولك الحمد التقليد ممنوع".