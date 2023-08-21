وفاة فنان عربي شهير بعد صراع مع المرض

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توفي الفنان الكويتي القدير بدر الطيار، اليوم، بعد صراع مع المرض، عقب تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة.وكان الفنان بدر الطيار قد أدخل العناية المركزة في مستشفى الفروانية أخيرا، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، بعد أن قل معدل الأوكسجين والسكر والضغط لديه، ما استوجب قيام الأطباء بعمل التحاليل اللازمة له.وإثر هذا النبأ، عم الحزن على الوسط الفني حيث نعى مجلس إدارة وأعضاء فرقة المسرح العربي الفنان القدير بدر الطيار، متقدمين بخالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة وللأسرة الفنية كافة، سائلين الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.