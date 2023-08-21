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فنون ومشاهير

فنانة تخلع ملابسها على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت أمام 35 ألف شخص! (فيديو)

Lebanon 24
21-08-2023 | 23:37
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أصبحت النجمة والمغنيّة الاسبانية "إيفا امارال" حديث الصحافة العالمية خلال حفلها الغنائي الذي أقامته مؤخرًا احتفالاً بالذكرى الـ  25 لإنشاء فرقتها الخاصة.

وفي لقطة صادمة قامت المغنيّة الاسبانية بخلع ملابسها والظهور بصدر عارٍ أمام ما يقارب الـ 35 ألف شخص من الجمهور، حيث بقيت هكذا لمدة لا تقل عن 5 دقائق خلال تأديتها لأغنيتها.
 
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وفي التفاصيل فإن المغنية الاسبانية قبل أن تبدأ بتقديم عرضها الغنائي قامت بإلقاء خطاب حيث أعلنت للجمهور بأن "ساعة الثورة قد بدأت اليوم، ولا يمكن لأحد أن يسلب كرامة النساء في العريّ لأنهن كثيرات، ولا يمكنهم أن يسلبوا هذه الحياة التي تريدها أي سيدة.. فيجب ان يكون هناك عالم بلا خوف، فاليوم حانت ساعة الثورة".

واعتبرت ايفا بأنها بظهورها عارية الصدر وخلعها ملابسها تقوم بطريقتها بالتعبير عن الطلب بالمحافظة على حقوق النساء والكرامة والمساواة مع الرجل في كل شيء.

وأحدثت المغنيّة الإسبانية بهذا التصرف ضجة كبيرة وانقسام في الآراء في الشارع الاسباني خاصة وانه سبق للعديد من المغنيات الاسبانيات الظهور عاريات أمام الجمهور ومداهمة الشرطة للاحتفال والقاء القبض عليهنّ.(البوابة)

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