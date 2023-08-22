تفاصيل مُفاجئة حول الحالة الصحية لعادل إمام.. هل وضعته عائلته تحت الإقامة الجبرية؟

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اجتاحت حالة من القلق جمهور الفنان المصري عادل إمام، بعد انتشار الكثير من الأخبار المتضاربة حول وضعه الصحية وحقيقة الحجز عليه من قبل عائلته.وتصدر الفنان المصري حديث الجمهور والصحافة في الأيام الماضية بعد تصريحات الفنانة مادلين طبر التي طالبت بالإفراج عنه مشيرة إلى أن اولاده يحتجزونه ويرفضون خروجه للإعلام ويمنعون عنه الزيارات والاتصالات بعد إصابته بالزهايمر.وبالرغم من نفي نقيب الفنانين المصريين الفنان أشرف زكي لهذه الأخبار، مؤكدًا ان الفنان المصري اعتزل وأن أولاده يجيبون على الهاتف إلا أن الجمهور ما زال يطالب بخروج عادل إمام بنفسه بفيديو او تسجيل للحديث مع جمهوره.ووسط تضارب الأنباء حول الوضع الصحي وحقيقة حجز أبناء عادل إمام عليه بسبب معاناته مع الزهايمر، وبالرغم من نفي عائلته عن طريق النقيب أشرف زكي لهذه الأخبار وتأكيد الإعلامي محمود سعد لهذا الأمر وحديثه عن التواصل مع إمام مؤكدًا إن حالته الصحية جيدة إلا أن الجمهور يشكك في جميع هذه المعلومات مشيرين إلى أن خروج إمام بفيديو أو مداخلة هاتفية هو الامر الوحيد الذي يؤكد حالته الصحية.في المقابل أثار الإعلامي محمد الباز الجدل بعدما قال إن إمام تحت الإقامة الجبرية، بسبب مشاكل "تقدم العمر" وأن هدف أولاده حمايته والحفاظ على تاريخه حيث من الصعب أن ينخرط بالمجتمع بسبب مشاكل تقدم العمر بعد وصوله لسن الـ 85 عامًا.وانتشر عبر السوشال ميديا فيديو من صناعة جمهور إمام يوضح حقيقة ما يعاني منه، وقال الجمهور في الفيديو إن إمام الذي سبق وأن قدم فيلم زهايمر مع زميله الفنان الراحل سعيد صالح، مصاب بمرض الزهايمر وأصبح ينسى كثيرًا.وأضافت المصادر في الفيديو إن إمام كان يتحضر للعودة إلى الجمهور من خلال فيلم سينمائي من إنتاج شقيقه وإخراج ابنه رامي إمام، إلا أن صعوبة حفظة للنص وتدهور حالته الصحية وصعوبة إنخراطه في المجتمع تسببت بإنهاء الفيلم.وأشارت المصادر إن أولاد إمام منعوه من استخدام هاتفه النقال ومنعوا أصدقائه من زيارته في محاولة منهم للحفاظ على تاريخه الفني، إلا أنه في عيد ميلاد الفنان المصري الأخير يوم 17 أيار الماضي اقتحم عدد من النجوم فيلا الفنان المصري من أجل تهنئته بهذه المناسبة ليكتشفوا أن عائلته تحجر عليه.في المقابل لم يتم التأكد من هذه التفاصيل المنتشرة في ظل نفي عائلته المستمر لهذه الأخبار.(البوابة)