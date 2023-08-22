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فنون ومشاهير

ممثل شهير ينجو من حادث سير (صورة)

Lebanon 24
22-08-2023 | 08:00
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نشر الفنان تامر هجرس عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صورة لسيارته كشف من خلالها عن تعرضه لحادث سير على طريق الساحل الشمالي.

وعلّق تامر على الحادثة قائلاً: "الحمد لله على كل شيء، قدّر الله وما شاء فعل". 
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يُذكر أنه عُرض لتامر هجرس أخيراً، فيلم "شوغر دادي"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخّرة إلى إقامة علاقة سرّية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب... والفيلم من بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، وفرح الزاهد. (لها)         
المصدر: لها
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