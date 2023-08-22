28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
جوني ديب.. هل سيشارك في الجزء السادس من "قراصنة الكاريبي"؟
Lebanon 24
22-08-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ انتهاء المعركة القضائية الأشهر في هوليوود، بين الممثل العالمي جوني ديب، وطليقته آمبر هيرد، أشار العديد من المصادر إلى أن "ديزني" قد تعيد النظر في قرارها بشأن العمل مع ديب، بعدما كانت قد تخلت عنه بسبب انهيار سمعته بتهمة العنف المنزلي الموجهة إليه، وقيل وقتها: إننا ربما نرى "جاك سبارو" في موسمٍ جديد من سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي".
Advertisement
ووفقاً لتقارير جديدة، فإن شركة "ديزني" تستعد بالفعل لبدء تصوير الموسم السادس من سلسلة الأفلام الأكثر شهرة التي قدمها جوني ديب، بداية العام المُقبل، وأن الشركة تعكف حالياً على كتابة السيناريو الخاص بالفيلم.
أما بالنسبة لعودة النجم العالمي إلى "ديزني"، وأداء شخصية "جاك سبارو" مرةً أخرى، خاصةً مع تأكيدات ديب نفسه رفضه العودة إلى الشركة التي لم تثق ببراءته، حتى لو حصل على مبلغ باهظ من المال، فقد أوضحت المصادر أن الوقت كان كفيلاً بشفاء تلك الجروح، وأن الممثل يقترب من العودة إلى أحد أشهر الأدوار في حياته المهنية.
وكشف مصدر مطلع أن عودة جوني ديب المحتملة تعتمد على المشروع، قائلاً: "كل شيء ممكن، وإذا كان المشروع هو المشروع الصحيح، فسوف يفعله ديب".
وهذا يتماشى مع التصريحات الأخيرة لمنتج السلسلة، جيري بروكهايمر، الذي كان متردداً في معالجة الموضوع، إذ أجاب عندما سُئل في أحد اللقاءات الصحافية، عن سبب استغراق الجزء السادس من "قراصنة الكاريبي" وقتاً طويلاً، حيث صدر الجزء الخامس منه عام 2017، أن العمل على الفيلم لايزال جارياً، وأنه لا يوجد شيء نهائي بَعْدُ، إذ إنهم يأخذون خطوات صغيرة نحو السيناريو، ويقتربون جداً من إنتاجه في صيغة جديدة. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. إليكم ما جرى داخل المطار!
Lebanon 24
بالفيديو.. إليكم ما جرى داخل المطار!
15:35 | 2023-08-21
21/08/2023 03:35:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت جديدة عن تحقيقات جريمة عين الحلوة.. هذا ما سيجري!
Lebanon 24
مُفاجآت جديدة عن تحقيقات جريمة عين الحلوة.. هذا ما سيجري!
03:00 | 2023-08-22
22/08/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشوب" لم ينتهِ بعد: استعدوا لموجة الحر السادسة.. والذروة ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
"الشوب" لم ينتهِ بعد: استعدوا لموجة الحر السادسة.. والذروة ستكون في هذا الموعد
02:26 | 2023-08-22
22/08/2023 02:26:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ظهرت بالحجاب وهي تؤدي مناسك العُمرة.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بصور مُثيرة!
Lebanon 24
بعدما ظهرت بالحجاب وهي تؤدي مناسك العُمرة.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بصور مُثيرة!
03:25 | 2023-08-22
22/08/2023 03:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تخلع ملابسها على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت أمام 35 ألف شخص! (فيديو)
Lebanon 24
فنانة تخلع ملابسها على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت أمام 35 ألف شخص! (فيديو)
23:37 | 2023-08-21
21/08/2023 11:37:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:21 | 2023-08-22
من أبرز أغنياته "لاشاتيمي كانتاري".. الموت يغيب المغني الإيطالي الشهير
12:11 | 2023-08-22
بعد حذفها أغنية اليسا.. "وتري" تكشف عن السبب
09:58 | 2023-08-22
كارمن لبس ترقص في عيد ميلاد شقيقتها سونيا.. والجمهور يتغزل بها: "دخيل جمالك وهضامتك" (فيديو)
09:13 | 2023-08-22
فهرية أفجان بلباس السباحة في آخر جلسة تصوير لها
08:00 | 2023-08-22
ممثل شهير ينجو من حادث سير (صورة)
07:40 | 2023-08-22
إصابة فنانة لبنانيّة بفيروس "كورونا"... أعلنت الخبر وهي ترقص قرب حوض السباحة! (فيديو)
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
22/08/2023 20:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
22/08/2023 20:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
22/08/2023 20:17:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24