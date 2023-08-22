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فنون ومشاهير

جوني ديب.. هل سيشارك في الجزء السادس من "قراصنة الكاريبي"؟

Lebanon 24
22-08-2023 | 11:00
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منذ انتهاء المعركة القضائية الأشهر في هوليوود، بين الممثل العالمي جوني ديب، وطليقته آمبر هيرد، أشار العديد من المصادر إلى أن "ديزني" قد تعيد النظر في قرارها بشأن العمل مع ديب، بعدما كانت قد تخلت عنه بسبب انهيار سمعته بتهمة العنف المنزلي الموجهة إليه، وقيل وقتها: إننا ربما نرى "جاك سبارو" في موسمٍ جديد من سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي".
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ووفقاً لتقارير جديدة، فإن شركة "ديزني" تستعد بالفعل لبدء تصوير الموسم السادس من سلسلة الأفلام الأكثر شهرة التي قدمها جوني ديب، بداية العام المُقبل، وأن الشركة تعكف حالياً على كتابة السيناريو الخاص بالفيلم.

أما بالنسبة لعودة النجم العالمي إلى "ديزني"، وأداء شخصية "جاك سبارو" مرةً أخرى، خاصةً مع تأكيدات ديب نفسه رفضه العودة إلى الشركة التي لم تثق ببراءته، حتى لو حصل على مبلغ باهظ من المال، فقد أوضحت المصادر أن الوقت كان كفيلاً بشفاء تلك الجروح، وأن الممثل يقترب من العودة إلى أحد أشهر الأدوار في حياته المهنية.
وكشف مصدر مطلع أن عودة جوني ديب المحتملة تعتمد على المشروع، قائلاً: "كل شيء ممكن، وإذا كان المشروع هو المشروع الصحيح، فسوف يفعله ديب".
وهذا يتماشى مع التصريحات الأخيرة لمنتج السلسلة، جيري بروكهايمر، الذي كان متردداً في معالجة الموضوع، إذ أجاب عندما سُئل في أحد اللقاءات الصحافية، عن سبب استغراق الجزء السادس من "قراصنة الكاريبي" وقتاً طويلاً، حيث صدر الجزء الخامس منه عام 2017، أن العمل على الفيلم لايزال جارياً، وأنه لا يوجد شيء نهائي بَعْدُ، إذ إنهم يأخذون خطوات صغيرة نحو السيناريو، ويقتربون جداً من إنتاجه في صيغة جديدة. (زهرة الخليج)               

المصدر: زهرة
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